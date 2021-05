Cidades Post de Atila Iamarino sobre acidente do Césio em Goiânia causa repercussão negativa no Twitter O biólogo criticou a gestão das vacinas contra Covid-19 no Brasil, mas fez uma comparação com o acidente radioativo, causando revolta nas redes sociais

O biólogo e pesquisador brasileiro, Atila Iamarino, fez uma postagem no twitter na tarde desta quinta-feira (13), criticando a gestão das vacinas contra Covid-19 durante a pandemia. No entanto, ele comparou a má administração da campanha de vacinação com o acidente do Césio, em Goiânia. "É como se estivéssemos sendo geridos pelas pessoas que abriram a cápsula de cés...