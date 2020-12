Cidades Possibilidade de novas pancadas de chuva para esta terça coloca Defesa Civil de Aparecida em alerta Duas famílias ficaram desalojadas e precisaram se abrigar em casa de familiares, após desmoronamentos

A Defesa Civil de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, informou que está em estado de alerta nesta terça-feira (22) devido à possibilidade de novas pancadas de chuvas previstas para o final dessa tarde. No balanço parcial do órgão com locais afetados, devido à chuva que caiu nesta segunda-feira (21), constavam quedas de várias árvores pelas ...