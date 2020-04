Pouco mais de um mês após a confirmação dos três primeiros casos de infecção pelo novo coronavírus (Covid-19), ocorrida em 12 de março, Goiás ainda não alcançou o momento ideal para a flexibilização das medidas de isolamento social, vigentes no Estado desde a segunda quinzena do mês passado. Tal avaliação é feita por infectologistas e epidemiologistas que estudam o cenário e apontam que diminuir as restrições antes do pico de casos locais, previsto, atualmente, para o início de maio, seria arriscado e poderia sobrecarregar o sistema de saúde, que teria de suportar o aumento de infecções proveniente da aceleração da transmissão do vírus, causada pela maior circulação de pessoas.

Nesta quinta-feira, uma matéria publicada pelo POPULAR mostrou, a partir de informações de bastidores, que o governo estadual considera a possibilidade de retomar a maior parte das atividades econômicas após o próximo dia 19, quando tem fim a validade do decreto nº 9.633, assinado pelo governador Ronaldo Caiado (DEM). As mudanças seriam influenciadas pela pressão do setor empresarial. Shoppings estariam vetados, mas outras formas de comércio voltariam a funcionar, incluindo restaurantes e bares, que teriam limitações para a capacidade de atendimento.

Integrante do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública para o Novo Coronavírus (COE) do Estado e professora da Universidade Federal de Goiás (UFG), a médica infectologista e epidemiologista Cristiana Toscano diz que o COE realiza estudos para munir o governo com informações sobre formas e possibilidades de diminuir as restrições, assim como o momento adequado para que isso seja feito. Ela considera que a adoção do relaxamento com tal dimensão não é recomendado no cenário atual. “Neste momento, uma flexibilização pode ser indicada, no máximo, para as atividades essenciais e para a cadeia de suprimentos necessária para a manutenção desta”, afirma ela.

Uma das maiores preocupações diante da possibilidade de a flexibilização ser feita de forma equivocada é a sobrecarga do sistema de saúde. A questão tem destaque desde o início do enfrentamento da pandemia, quando o lema do “achatamento da curva” se popularizou e tornou conhecida a necessidade de evitar que houvesse mais pessoas doentes do que leitos hospitalares. Por isso, a decisão deve ser tomada a partir de uma análise minuciosa sobre a situação da rede, conforme avalia o médico infectologista Boaventura Braz de Queiroz, do Hospital Estadual de Doenças Tropicais (HDT).

“O processo de relaxamento do isolamento social deve ser baseado no conhecimento da estrutura de atendimento da saúde do Estado, das instalações, do porcentual de leitos desocupados em UTIs e do número de casos que temos. É preciso saber, diante dessa realidade e da previsão de aumento de casos para as próximas semanas, qual o impacto disso na rede pública”, diz ele.

De acordo com Cristiana Toscano, está em andamento a realização de simulações que buscam identificar o impacto que a diminuição das restrições pode ter em determinados setores produtivos e grupos etários, a fim de auxiliar o planejamento da adoção das medidas. “A gente sabe que a redução do distanciamento vai aumentar a velocidade de transmissão, mas se isso for feito após o término da fase exponencial e de maneira progressiva e seletiva, o impacto pode ser menor. O importante é que ele consiga ser absorvido pelo serviço de saúde”, explica.

Para o infectologista Wladimir Queiroz, consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), os exemplos de países que viveram antes do Brasil o início da pandemia devem ser considerados. “Tudo o que sabemos é em cima de erros e acertos dos outros países. Um dos países de maior êxito é a Alemanha, que conseguiu deixar o sistema de saúde no limite, mas funcionando. Agora vão flexibilizar de maneira lenta. Vai ser uma boa oportunidade para saber qual é o risco disso”, diz ele, que menciona também outro país europeu. “Em termos técnicos, a flexibilização pode trazer uma sobrecarga para o sistema de saúde. A Itália teve uma alta letalidade porque o acesso ao atendimento foi prejudicado.”

Maior desafio é a escolha do momento

Em muitos momentos do debate sobre a crise da Covid-19, saúde e economia são colocadas em lados opostos do ringue. Para a infectologista e epidemiologista Cristiana Toscano, os gestores enfrentam o desafio de manter ambos os aspectos equilibrados. “As medidas (de isolamento) sabidamente têm um efeito positivo para reduzir a transmissão viral e postergar o pico da curva epidêmica. No entanto, têm também um impacto bastante negativo na economia. É um balanço que não é fácil”, analisa ela, acrescentando que a flexibilização se fará necessária justamente para garantir que, na fase adequada, as demais atividades voltem.

A grande questão, segundo a médica, será encontrar o momento ideal para que as mudanças sejam feitas. “O que tem de ser considerado é o ‘timing’. Tanto para a implementação das medidas quanto para o relaxamento delas, isso é crucial para que o balanço seja o menos deletério possível”, afirma. “Nós vamos nos atualizar sobre o que e como fazer a partir de países que já passaram pelo pior e estão começando a adotar medidas. Nós, enquanto pesquisadores, buscamos gerar análises para orientar os gestores.”

Questionada sobre algumas das mudanças que poderiam vir com o relaxamento das medidas em Goiás, como a reabertura parcial de restaurantes e bares, Cristiana foi taxativa: “Seria precoce”. “Qualquer atividade que implique em um contato entre pessoas que poderia ser minimizado através do distanciamento, ainda deveria ser evitada.”

Recomendações

A Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu recomendações para países que decidirem diminuir as restrições adotadas para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Na última terça-feira (14), a agência afirmou que a mudança deve ser feita de forma cuidadosa e a flexibilização da quarentena não pode ocorrer de uma só vez. Além disso, critérios devem ser seguidos, dentre eles o controle da transmissão local e a existência de um sistema de saúde com capacidade para detectar, testar, isolar e tratar os pacientes com a doença e seus contatos próximos.

A OMS também afirma que é preciso haver a implementação de medidas de prevenção em ambientes como escolas e locais de trabalho e que deve haver engajamento da população local com as medidas de higiene.