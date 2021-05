Cidades Possível chegada de frente fria pode ocasionar queda de temperatura e chuvas em parte de Goiás Frente fria que passou pelo Estado durante o final de semana ocasionou chuvas em alguns municípios das regiões Sul e Sudeste

A semana deve ser de temperaturas amenas no início da manhã com elevação ao longo do dia em Goiás. Para esta segunda-feira (24) a previsão é de sol, com variação de nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuvas isoladas em Goiás. A partir de quinta-feira (27), é esperada a passagem de uma nova frente fria que pode provocar novas áreas de instabilidade nas re...