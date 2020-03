Cidades Porto Alegre confirma primeiro caso de coronavírus Paciente é uma mulher que retornou de viagem da Itália. Este é o segundo diagnóstico da doença no RS e 36º no Brasil

A Prefeitura de Porto Alegre confirmou, nesta quarta-feira, 11, o primeiro caso de coronavírus da capital gaúcha. A paciente é uma mulher, que retornou de viagem da Itália. Desde a suspeita, ela segue em isolamento domiciliar, como prevê protocolo do Ministério da Saúde. Este é o segundo caso de coronavírus no Rio Grande do Sul. Nesta terça-feira, o governo gaúcho já t...