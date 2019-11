Cidades Porteiro agride paciente em hospital de Araguapaz e é afastado do cargo Vídeo mostra o momento em que funcionário joga o homem contra uma cadeira de rodas e ameaça pessoas na recepção da unidade de saúde. Prefeitura classificou episódio como "lamentável desentendimento" e diz que servidor foi substituído

Um vídeo gravado no Hospital Municipal de Araguapaz, cidade do Noroeste do Estado, mostra o momento em que um paciente é agredido por um funcionário na recepção da unidade de saúde. O caso ocorreu na madrugada de domingo (24), após o homem ir até o local em busca de atendimento médico. Nas imagens, o servidor é visto jogando a vítima contra uma cadeira de rodas. Em n...