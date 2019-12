Cidades Porangatu terá racionamento de água e escala de abastecimento a partir de quinta-feira (5) Plano será executado durante uma semana e dividirá cidade em três regiões, que serão atendidas em ciclos de três dias. Motivo é baixa vazão do Córrego Funil, diz companhia

O município de Porangatu, no Norte do Estado, terá racionamento de água a partir da próxima quinta-feira (5). Nesta terça-feira (3), a Saneamento de Goiás (Saneago) comunicou que uma escala de abastecimento será realizada em razão da “drástica redução” da vazão do Córrego Funil, que abastece a cidade, e que foi afetado pelo período de estiagem, segundo a companhia. O plano ...