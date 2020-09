Cidades Por telefone, bombeiros de Luziânia salvam bebê de 21 dias que estava engasgado Paralelo ao atendimento, uma viatura foi enviada para a residência da criança

Na noite desta quarta-feira (23), bombeiros de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, foram acionados para socorrer um bebê de 21 dias que estava engasgado. Por telefone, um militar iniciou o socorro e orientou a mãe a realizar as manobras para desobstruir as vias áreas. Assim que a mãe começou a realizar os procedimentos, a criança começou a expelir as secreç...