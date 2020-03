Prevista para ocorrer no dia 1º de maio em Goiânia, a Marcha para Jesus foi adiada em razão da pandemia do novo coronavírus. O evento, organizado pela Igreja Fonte da Vida, deve ter uma nova data “em breve”, segundo informou a organização.

Ainda de acordo com o texto, a medida foi adotada diante das declarações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do governo de Goiás sobre a pandemia de Covid-19. “Não é tempo de medo, mas sim de prevenção e muita oração”, diz a nota.

No ano passado, cerca de 300 mil pessoas compareceram ao evento na capital, em celebração que teve início na Praça do Avião, no Setor Aeroporto, e foi finalizada na Praça Cívica, no Centro. A multidão seguiu em marcha durante toda a tarde e durou certa de dez horas.