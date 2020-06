Cidades “Por onde passou, ele transformou vidas”, diz filha do médico Ciro Ricardo, que morreu com Covid-19 Filha do profissional conhecido na capital e no Estado, Daniela Azevedo contou ao POPULAR que o sentimento agora é de gratidão por ter feito parte de sua trajetória

“Não existe lugar por onde ele passou sem transformar a vida das pessoas”, foi assim que Daniela Azevedo, ou Dani, como seu pai a chamava, se referiu ao médico Ciro Ricardo Pires de Castro, que morreu, aos 76 anos, por Covid-19 em Goiânia no sábado (27). Filha do profissional conhecido na capital e no Estado, Dani contou ao POPULAR que o sentimento agora é de gratidão p...