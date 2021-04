Cidades Por obras do BRT, Avenida Goiás será interditada nesta segunda-feira (26); confira os desvios Previsão da Secretaria Municipal de Mobilidade é que a liberação da pista, no sentido Sul/Norte, ocorra até o dia 26 de junho

O trecho da Avenida Goiás, entre a Praça Cívica e a Rua 3, no sentido Sul/Norte, será interditada às 7 horas desta segunda-feira (26) em função das obras do BRT. A previsão da Secretaria Municipal de Mobilidade é que a liberação da pista ocorra até o dia 26 de junho. Confira abaixo os desvios promovidos pela pasta: Circulação Norte/Sul - em laranja/verde no m...