Cidades Por não aceitar fim da relação, homem esconde droga na casa do ex-marido e chama polícia em Luziânia Suspeito foi preso pelos crimes de perseguição e denunciação caluniosa

Por não aceitar o fim do relacionamento, um homem, de 31 anos, escondeu drogas na casa do ex-marido e fez uma denúncia para a polícia, que encontrou o entorpecente no guarda-roupa. O caso aconteceu em Luziânia, no entorno do Distrito Federal, e o suspeito confessou o crime. Ele foi preso nessa quinta-feira (12) pelos crimes de perseguição e denunciação caluniosa. Conforme a inve...