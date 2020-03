Cidades Por meio de MP, Governo autoriza contratação de servidor aposentado para o INSS Objetivo é reduzir a fila de 1,3 milhão de pessoas à espera de benefícios

Para reduzir a fila de 1,3 milhão de pessoas à espera de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o governo editou, nesta segunda-feira (2), a Medida Provisória (MP) 922/2020, que autoriza a contratação temporária de servidores civis federais aposentados. O texto também permite a contratação por outros órgãos federais em caso de emergência. Entre as ocu...