Cidades "Por favor não matem mais pessoas", diz emocionado em discurso o procurador-geral de Goiânia Antônio Flávio de Oliveira afirma que sofre ataques por pedir para que as pessoas fiquem em casa e valorizem a vida. "Eu não me imaginei sendo alguém que estaria trazendo mensagens de calamidade"

Pela segunda vez em menos de uma semana, o procurador-geral do município de Goiânia, Antônio Flávio de Oliveira, voltou a dar declarações com forte carga emocional, mostrando-se abalado com a situação da epidemia e, principalmente, com a falta de consideração por parte de grupos de pessoas que insistem em não seguir as medidas de prevenção e segurança contra o avanço d...