Por falta de energia em estação de tratamento, quarenta bairros estão sem água em Aparecida

A Estação de Tratamento de Água Lajes, em Aparecida de Goiânia está sem energia elétrica desde a noite de domingo (22). Com isso, quarenta bairros do município estão com o abastecimento de água afetado. Veja abaixo a relação de bairros afetados. Ainda de acordo com a companhia, o fornecimento de água será normalizado gradualmente, assim que retomada a energia. A Sane...