A tradicional festa de Trindade será transmitida exclusivamente pela internet este ano. Por conta da pandemia do novo coronavírus, a decisão da Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe) em acordo com os outros realizadores, como a Prefeitura de Trindade, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, foi anunciada nesta sexta-feira (15) depois de reunião. A data continua a que já estava prevista, de 26 de junho a 5 de julho.

As missas e outros eventos serão transmitidos por televisão, rádio, internet e redes sociais. Segundo a Afipe, o evento atrai anualmente cerca de três milhões de fiéis, sendo o segundo maior evento religioso do País. A nota emitida pela associação diz que todos os órgãos concordaram que esta é a melhor maneira para garantir a saúde e o bem-estar tanto dos peregrinos, quanto dos moradores da cidade com relação ao contágio da Covid-19.

As celebrações serão exclusivamente trasmitidas pelos canais oficiais. Segundo a Afipe, as pessoas serão aconselhadas a não irem para Trindade para participar da Festa. Nenhuma celebração durante a Romaria terá público. Portanto, toda a programação da Festa será pensada para os meios de comunicação. Os fiéis, este ano, só conseguirão vivenciar a Romaria, estando em suas casas. Nas igrejas ou cidade, não haverá nenhum atrativo que permitirá público.

A programação ainda será divulgada, depois que os responsáveis pelas paróquias de Trindade decidirem as mudanças que terão que ser feitas para as transmissões das festividades e novenas. Este ano a novena completa 180 anos de devoção e os organizadores pretendem apresentar uma programação que destaque esta comemoração.