Cidades Por conta da pandemia, paróquia faz via sacra em estacionamento, com benção em drive-thru Santuário Sagrada Família, na Vila Canaã, em Goiânia, montou uma estrutura para permitir que os fiéis pudessem participar do ritual católico da sexta-feira santa sem exposição e aglomerações

Os fiéis do Santuário Sagrada Família, na Vila Canaã, em Goiânia, tiveram uma alternativa para participarem das celebrações da sexta-feira santa. A igreja montou 14 painéis que ilustram a Paixão de Cristo até o calvário no estacionamento e criou espaços para que os católicos pudessem passar com o veículo até a saída, onde padres aguardavam para ofertar a benção. Para n...