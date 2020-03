O Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado de Goiás (OCB-GO) emitiu, nesta sexta-feira (13), uma orientação para que cooperativas registradas suspendam temporariamente eventos e feiras ligadas ao setor, com o intuito de auxiliar no combate da disseminação do novo coronavírus. A medida foi anunciada após a suspensão por tempo indeterminado da 19ª Tecnoshow Comigo, maior feira de tecnologia rural do Centro-Oeste, cuja realização ocorreria entre os dias 30 de março e 3 de abril, em Rio Verde.

Em nota, a OCB-GO informa que os cursos e eventos realizados por ela e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Goiás (Sescoop-GO) programados para os próximos 30 dias serão suspensos. Os demais, previstos para depois deste período, serão reavaliados, conforme a evolução da crise.

Além disso, de acordo com a entidade, está sendo avaliada a possibilidade de assembleias de prestações de contas das cooperativas ocorrerem após o prazo legal de 30 de abril deste ano. “Também foram adotadas regras rígidas de higienização dos ambientes de trabalho e a entidade vai adotar o sistema de home office em casos específicos”, diz o texto.