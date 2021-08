Cidades Por causa de refrigeração, vacina não chega aos povoados em Alexânia Sem transporte público, moradores precisam pagar 50 reais de frete para chegar ao Centro de Saúde na cidade, que fica a 14 quilômetros de distância

A uma distância de 14 quilômetros do município sede, Alexânia, moradores do distrito de Olhos D’Água reclamam da dificuldade para receber a vacina contra Covid-19. O problema evidenciou com a chegada de um grande quantitativo de imunizantes da Pfizer que, como exigem uma refrigeração maior, estão sendo mantidos no Centro de Saúde JK, na região central da cidade. Sem transp...