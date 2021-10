Cidades Por causa de herança pai agride filhas em Uruana O homem não aceitou que as vítimas retirassem objetos pessoais e documentos da casa da família, dando início à discussão

Um pai foi preso em flagrante por violência doméstica e lesões corporais contra as filhas, de 19 e 25 anos, em Uruana, na última sexta-feira (8). Segundo o delegado Carlos Caetano, a mulher do investigado e mãe das vítimas morreu de Covid-19 em julho, dando início a uma disputa pelos bens. Na sexta-feira, as filhas, de acordo com o delegado, tentaram retira...