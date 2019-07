Cidades POPULAR inicia debate sobre Plano Diretor de Goiânia Ação faz parte do projeto Plano Diretor para Todos, realizado em parceria com a rádio CBN Goiânia

O Plano Diretor de Goiânia, que já foi encaminhado à Câmara Municipal, começará a ser debatido pelo POPULAR na tarde desta terça-feira (23), às 15h30, dentro do projeto Plano Diretor para Todos, em parceria com a rádio CBN Goiânia. Iniciado na edição desta segunda-feira (22), o projeto quer municiar os leitores e ouvintes com informações sobre o que é o Plano Diretor ...