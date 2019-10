Aproximadamente 1,3 mil pessoas estão em situação de rua em Goiânia, de acordo com estimativa da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), entre elas 80 seriam crianças. O quantitativo inclui cerca de 500 considerados moradores de rua e 800 que trabalham e retornam para moradias ou abrigos ao fim do dia. Nos últimos três anos, segundo a assessoria do órgão, é visível um aumento de pessoas em situação de rua. De 2016 para este ano, o incremento, com base nas estimativas, seria de 62% (veja quadro).

O número levantado inclui tanto trabalhadores que passam o dia pela cidade, geralmente vendendo produtos nos sinaleiros, quanto os que não têm moradia. Deste total, é estimado que 15% não tenham nenhum tipo de vício.

Também é possível verificar um perfil mais recorrente atendido pelo departamento da Semas. “Na maioria são homens adultos, solteiros ou então idosos”, afirma a diretora de Proteção Social Especial da secretaria, Margareth Maia Sarmento. No entanto, apenas um terço aceita auxílio do órgão. Isso porque, segundo ela, alguns fogem por receio e/ou então pela alta rotatividade, uma vez que muitos se mudam com frequência.

Quando aceitam o auxílio, ela explica que é feito um encaminhamento destas pessoas para atendimentos de saúde e parte deles vão para abrigos ou retornam para as famílias. “Grande parte são de outras cidades, então nós ligamos e buscamos contatar algum familiar”, diz. Margareth conta que aqueles que não têm para onde ir são levados para uma das casas de acolhimento. “São locais de passagem, onde podem ficar no máximo 90 dias”, afirma. Enquanto isso, ela explica que a Semas oferece suporte para reinserir as pessoas no mercado de trabalho ou às respectivas famílias.

Na Casa da Acolhida, no setor Campinas, cerca de 57 funcionários se revezam para atender de 100 a 120 pessoas. Já na Casa Acolhida 2, no Setor Leste Universitário, são direcionadas as famílias que têm crianças, e 31 trabalhadores ficam responsáveis por cerca de 40 pessoas que estão atualmente no local.

O Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop), localizado no Setor Sul também recebe estas pessoas, no entanto não para dormir. Construído em 2015, após grande pressão em relação à situação de vulnerabilidade enfrentada por estas pessoas, o espaço é considerado referência pela Prefeitura e já está em licitação o Centro Pop 2, no Setor Vista Bela, na Região Noroeste da capital.

Registro

Em parceria com a Polícia Civil (PC) de Goiás é feita uma verificação no banco de dados da corporação para identificar os atendidos. “Vários desaparecidos são encontrados desta forma”.

“Os que vão para o Centro Pop tomam banho, comem e colocam roupas que recebemos por meio de doação”, afirma Margareth. Toda quinta-feira, diz ela, a Defensoria Pública trabalha nas casas de acolhimento para ajudar com situações pendentes na Justiça. “Também procuramos ver formas de reinseri-los no mercado de trabalho”.

UFG realiza 2º censo para levantar dados na capital

Uma pesquisa do Núcleo de Estudos sobre Criminalidade e Violência (Necrivi) da Universidade Federal de Goiás (UFG) também busca levantar o número e perfil de pessoas que estão nas ruas de Goiânia. O resultado faz parte do 2º Censo da População em Situação de Rua de Goiânia e irá separar, pela primeira vez, os trabalhadores que têm moradia.

Para isso, foram a campo 40 voluntários, sob a orientação do sociólogo Dijaci David de Oliveira, coordenador da pesquisa. “No último final de semana foi feita a maior parte a campo, e nesta semana os pesquisadores irão entrevistar aproximadamente 200 trabalhadores/as de rua”, relata o professor. Segundo ele, isso inclui pessoas em semáforos da capital, flanelinhas, artistas e catadores de papel.

Além disso, o coordenador do estudo explica que ainda haverá outras etapas pela frente. “Serão apuradas as histórias de vida destas pessoas, assim como faremos algumas missões especiais, para captar algum grupo que possa ter ficado de fora”, explica.

O objetivo do estudo, de acordo a Prefeitura, que é parceira no projeto, é buscar conhecer o perfil das pessoas que vivem e trabalham na rua. Após o levantamento, a gestão municipal e outras instituições pretendem desenvolver um novo projeto de políticas públicas para reinserção social.

O 1º Censo foi realizado em 2015, o qual apontou 351 pessoas em situação de rua em Goiânia. O levantamento saiu após grande pressão em relação à vulnerabilidade vivida por moradores de rua, no qual, um número expressivo de mortes alarmava a região. Em matéria veiculada pelo POPULAR em fevereiro de 2016 foi destacado que entre agosto de 2012 e maio de 2015, 61 moradores de rua foram assassinados em Goiânia e só em 2014, 102 corpos estavam sem identificação na região metropolitana de Goiânia.

Projetos

Outras entidades também buscam auxiliar àqueles que vivem nas ruas da capital. Uma delas é a Pastoral de Rua, na qual dois grupos de 40 pessoas oferecem ajuda duas vezes por semana. “Buscamos levar mais dignidade, e muitos pedem por orações”, relata a coordenadora responsável pela equipe de sexta-feira, Flávia Sousa. Ela destaca que eles precisam de doações, principalmente de carne para as refeições entregues.

Muito além de números, o Goiânia Invisível é outro projeto que além de entregar lanches e kits de higiene, leva jovens a conversarem com as pessoas que vivem nas ruas e conhecer melhor a realidade delas. “Existe ainda preconceito e muitos deles, ao contrário do que se imagina, não estão lá por vício e sim pela falta de estrutura familiar”, destaca a coordenadora do projeto, Ludymilla Lima, de 25 anos. O grupo, que é apartidário e não tem ligação religiosa, possui um perfil no Instagram que relata a história de vida de cada um deles.

“Muitos não querem sair daquela situação, porque só o teto não resolveria. Primeiro precisamos encorajá-los a ver um futuro pela frente, resgatar a felicidade para que queiram sair daquela situação”, ressalta Ludymilla.