Cidades População de Goiás ultrapassa 7 milhões de habitantes Dados divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira (28) também apontam que população no Brasil bateu a marca de 210 milhões

A mais nova estimativa populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que o Estado de Goiás ultrapassou a marca de 7 milhões de habitantes. Segundo números publicados no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (28), referentes a 2019, Goiás tem uma população de 7.018.354 de pessoas. No ano passado, o registro foi de 6.921....