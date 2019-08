Cidades População de animais em florestas caiu pela metade desde 1970 Quantidade de vertebrados caiu 53%. Alerta para desmatamento na Amazônia

Desmatamento, caça ilegal, doenças, mudança climática. Para os animais silvestres que vivem nas florestas do mundo, as últimas décadas representaram uma hecatombe. Segundo um relatório divulgado pela ONG ambiental World Wide Fund for Nature (WWF), a população desses animais diminuiu pela metade desde 1970. O estudo analisou 455 populações de 268 espécies de mamífe...