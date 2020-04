Cidades Pontes danificadas em forte chuva de janeiro ainda estão interditadas, em Goiânia Estrutura foi danificada em forte chuva no dia 21 de janeiro. Outras duas pontes também ficaram estragadas na chuva

A ponte da Avenida Padre Monte, no Bairro Goiá, continua com acesso bloqueado desde que a chuva forte do dia 21 de janeiro danificou toda a sua estrutura. Na data, outras duas pontes, no Recreio Panorama e no Goiânia Viva, também ficaram danificadas. A Prefeitura informou que ações para impedir o acesso e minimizar os transtornos já foram realizadas e que as obras definitivas d...