Vida Urbana Ponte sobre Rio Cabeleira, em Rio Verde, passa por vistoria Ação preventiva é realizada pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil do município

O Corpo de Bombeiros de Goiás realiza, na tarde desta terça-feira (2), uma vistoria em uma ponte localizada sobre o Rio Cabeleira, na zona rural de Rio Verde, no Sul do Estado. A ação é preventiva e foi solicitada pela prefeitura do município a fim de verificar as condições da estrutura, que fica entre os distritos de Riverlândia e Oroana. A operação é desempenhada t...