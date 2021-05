Foi liberada em meia pista a ponte sobre o Rio Corrente, na GO-184, entre Aporé e Serranópolis, no Sudoeste de Goiás. A ponte havia sido interditada na semana passada por conta de risco de desabamento e os motoristas que precisavam passar pelo local, um dos principais pontos de acesso aos estados do Mato Grosso do Sul e São Paulo, estavam tendo que pegar um desvio de mais de 100 quilômetros.

A interdição se deu para consertar um dos pilares da ponte que está cedendo. Em nota enviada, na última semana, a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) informou que a estrutura de concreto, que tem 84 metros de extensão, será totalmente recuperada.

A previsão é que as obras sejam concluídas em um prazo de 30 dias depois da contratação da empresa que vai executar a intervenção.