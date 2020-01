Cidades Ponte que liga Pontalina a Aloândia, na GO-040, está interditada após rompimento de represa Corpo de Bombeiros informou que foi possível identificar visualmente um assoreamento da base da ponte. Equipes da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) são aguardadas no local para avaliar situação

Uma ponte que liga o município de Pontalina a Aloândia, na GO-040, está interditada após rompimento de represa em Fazenda São Lourenço, em Pontalina. As cidades ficam a cerca de 45 quilômetros de distância uma da outra. De acordo com o tenente Matos, do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBM-GO), foi possível identificar visualmente um assoreamento da base da ponte. O tenent...