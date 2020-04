Cidades Ponte no Jardim Califórnia, em Goiânia, passará por obras Segundo a Seinfra, os trabalhos de recuperação devem iniciar na quarta-feira (22) e a previsão é de que reparos durem cerca de 20 dias

Atualizado às 16h10 A ponte da Avenida das Pirâmides, no Jardim Califórnia, em Goiânia, continua interditada nesta terça-feira (21) e passará por obras nos próximos dias. O trecho precisou ser bloqueado nesta segunda-feira (20) por conta de uma erosão que se formou na cabeceira. A preocupação é que a situação se agrave com as chuvas. De acordo com o chefe do Setor de Apoio Técnico da Def...