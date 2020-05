Cidades Ponte na 2ª Radial, no Setor Pedro Ludovico, ainda não foi liberada Previsão era de que tráfego sentido Vila Redenção fosse permitido a partir deste sábado (30)

A ponte da Avenida 2ª Radial, no Setor Pedro Ludovico, sobre a Marginal Botafogo, no sentido Terminal Isidória para a Vila Redenção, ainda não foi liberada para o tráfego de veículos. A previsão era de que a liberação ocorreria neste sábado (30). As intervenções no local fazem parte do prolongamento da Marginal Botafogo. Nesta quinta-feira (28), a pista começou a ...