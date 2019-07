Cidades Ponte de ferro do Exército na GO-060, em Israelândia, continua interditada Estrutura foi abalada após uma colisão entre um carro e um caminhão

Continua interditada, na manhã desta sexta-feira (19), a ponte metálica, construída pelo exército, que fica no trecho da GO-060, entre Israelândia e Fazenda Nova, na região Oeste do Estado. O motivo do bloqueio foi uma batida entre um carro e um caminhão que abalou a estrutura da ponte. Testemunhas informaram para o Corpo de Bombeiros que o caminhoneiro teve proble...