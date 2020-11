Cidades Ponte da Vila Alpes em Goiânia será entregue após 10 anos Rompimento de contrato com antiga construtora levou a atraso no trabalho, que deve ser finalizado no próximo mês. Obra custou R$ 11 milhões

Os moradores da Vila Alpes estão próximos de inaugurar a obra pública mais antiga do bairro. Após 10 anos desde o lançamento, a ponte que liga o setor ao Jardim América será entregue no próximo mês. Marcada pelo rompimento do contrato com a antiga construtora, a intervenção ficou paralisada por mais de seis anos.A construção foi lançada oficialmente em 2010, pela então g...