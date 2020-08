Cidades Ponte da Segunda Radial, em Goiânia, tem tráfego liberado após 11 meses de obras Via é a principal ligação entre o Setor Pedro Ludovico e a Vila Redenção, na região Centro-Sul da Capital

Após onze meses em obras, foi liberado na tarde desta sexta-feira (14) o tráfego de veículos nos dois sentidos da ponte da Avenida Segunda Radial, entre o Setor Pedro Ludovico e a Vila Redenção, na região Centro-Sul da capital. Com a conclusão das obras, o tráfego de veículos no sentido da Rodovia BR-153, que antes era desviado para as Avenidas Botafogo e Jardim Botânico, v...