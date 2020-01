Cidades Ponte da GO-215 é liberada para o tráfego após reconstrução Local de acesso à cidades na Região Sul do Estado estava em obras desde o último dia 6, em decorrência do rompimento de barragem na fazenda São Lourenço

As obras realizadas no encabeçamento da ponte da rodovia GO-215, que dá acesso ao município de Pontalina, na Região Sul de Goiás, foram finalizadas na tarde deste sábado (11) e o tráfego foi liberado. A ponte estava em reconstrução desde o último dia 6, já que sofreu com problemas decorrentes do rompimento de barragem na fazenda São Lourenço das Guarirobas, na zona r...