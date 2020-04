Cidades Ponte da Avenida das Pirâmides, em Goiânia, continua interditada Segundo a Seinfra, os trabalhos de recuperação devem iniciar na quarta-feira (22) e a previsão é de que as obras durem cerca de 20 dias

A ponte da Avenida das Pirâmides, no Jardim Califórnia, em Goiânia, continua interditada nesta terça-feira (21). O trecho precisou ser bloqueado ontem por conta de uma erosão que se formou na ponte e que compromete a parte inferior, responsável por sustentar a estrutura. A preocupação é que a situação se agrave com as chuvas. A Defesa Civil está n...