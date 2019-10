Cidades Poluição sonora leva à interdição de espaço de festas em Goiânia Em caso de descumprimento da decisão, foi estipulada uma multa diária no valor de R$ 10 mil

Um espaço de festas no Parque das Flores, em Goiânia, foi interditado pela Justiça de Goiás devido à poluição sonora. De acordo com a decisão, o local só poderá voltar a funcionar após realizar obras de isolamento acústico. Caso a orientação seja descumprida, há previsão de multa diária no valor de R$ 10 mil. A decisão foi embasada em uma denúncia do Ministério Públic...