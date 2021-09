Cidades Poluição deixa qualidade do ar de Goiânia inadequada Situação só deve melhorar após o início do período chuvoso, previsto para a segunda quinzena de outubro. Fenômeno também é ameaça para a saúde da população

Queimadas, poluição, obras e baixa umidade estão entre os fatores que fizeram a qualidade do ar ser classificada como inadequada na última semana, em Goiânia, pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo). A coleta para análise é feita na Praça Cívica, no Centro de Goiânia. A solução? Chuva! Mas a previsão é de que o retorno ...