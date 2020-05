Cidades Polo de confecções, Jaraguá chega a 11 casos de coronavírus Pedido do Ministério Público acatado pela Justiça define que a administração municipal precisa rever normas para abertura de atividades não essenciais

Secretária de Saúde de Jaraguá, município a 120 quilômetros de Goiânia, Rúbia Rodrigues de Oliveira comunicou nesta segunda-feira (11) que foi registrado na localidade de 50 mil habitantes o 11º caso de contaminação pelo novo coronavírus. Desde abril, através do Decreto nº 351/2020, do prefeito Zilomar Oliveira (PSD), voltaram a funcionar na cidade diversos estabelecimentos c...