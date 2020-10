Cidades Politização de vacina preocupa Discussões entre autoridades públicas sobre planos distintos de vacinação alertam especialistas sobre risco de baixa adesão quando doses estiverem prontas para uso

Mesmo sem prazo para que uma vacina contra o coronavírus possa ser oferecida, a guerra política já deflagrada em torno do tema traz preocupação entre gestores e especialistas em saúde. Eles temem a existência de planos de vacinação diferentes dentro do país e, o mais grave, uma queda na adesão à imunização. Na última semana, as declarações do presidente Jair Bol...