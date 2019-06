Policial militar reagiu a um assalto e matou o suspeito no estacionamento de uma festa junina na noite desse domingo (9), no Distrito Federal. O PM estava aproveitando o dia de folga no evento promovido pelo colégio do filho.

O militar contou à polícia que era por volta das 19h30 quando foi sozinho aguardar o restante da família no carro, que estava parado no estacionamento da casa de festa. Segundo a corporação, quando o homem fechou o porta-malas, foi rendido pelo suspeito armado com um revólver .38. A suspeita é de que ele queria roubar o veículo.

De acordo com a Polícia Militar, o assaltante obrigou o policial a deitar no chão, pisou na sua cabeça e mandou que ele levantasse e corresse, senão “ia tomar um tiro”. O policial correu, sacou a arma e disparou contra o bandido. Segundo a ocorrência, ele ainda tentou revidar, mas a arma falhou.

O PM disparou três vezes. Apenas um tiro atingiu o assaltante, que não resistiu e morreu no local. Após a ação, o militar entrou em contato com a corporação, que acionou uma viatura para ir até ao local.

De acordo com o portal de notícias G1, o suspeito foi identificado como Marco Valerio Freza, de 54 anos, que cumpria pena e estava em liberdade condicional. A arma usada pelo policial é de uso particular, não pertence a PM. A arma dele e o revólver usado pelo criminoso foram apreendidos. A 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga) será responsável por investigar o caso.