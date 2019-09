Cidades Policial militar morre após ser baleado durante discussão familiar, no interior de Goiás Sargento foi ferido por dois tiros no peito e não resistiu. Suspeito ainda não foi localizado

Um sargento da Polícia Militar foi morto a tiros durante uma discussão familiar, na noite da última terça-feira (3), no interior de Goiás. O caso ocorreu em Baliza, no Noroeste do Estado. De acordo com a Polícia Militar, o marido de uma tia da vítima é suspeito do crime. O desentendimento teria sido iniciado pelo fato de o militar ter ajudado a tia a sair de cas...