Cidades Policial militar de Goiânia é preso por estupro em Caldas Novas Segundo ocorrência, militar de 33 anos combinou de encontrar com jovem de 17 anos na frente do elevador, mas depois teria a levado para as escadas. Ele foi encontrado pela placa do carro

Uma jovem de 17 anos afirma que foi estuprada por um policial militar no último final de semana em Caldas Novas. O policial, de 33 anos, é lotado em Goiânia, mas passava o feriado na cidade do interior. Lá ele teria conhecido, conversado na área comum, trocado números de telefone com a moça. Pelo WhatsApp, marcaram de se encontrar na porta do elevador do quarto andar, o...