Mais um policial militar de Goiás morreu em decorrência da Covid-19, em Goiânia. Desta vez, a vítima foi o 2º tenente da reserva remunerada Sebastião Cavalcante do Nascimento, de 85 anos. O óbito foi registrado neste sábado (29).

Segundo nota de pesar da Corporação, Sebastião estava internado no Hospital São Lucas, no Setor Central, na capital. Não foram divulgadas informações sobre o sepultamento do policial.

Ainda na nota, a PM “se solidariza e deseja que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, possa confortar e fortalecer a todos os familiares e amigos!”.