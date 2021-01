Cidades Policial Militar é morto por colega de farda após discussão em bar de Anápolis Cabo da reserva teria se desentendido com algumas pessoas durante uma partida de sinuca, e foi contido por outro policial

Um cabo da reserva da Polícia Militar foi morto por um disparo de arma de fogo, na noite de sábado (2), após um desentendimento com outro policial, no Parque Calixtópolis, em Anápolis. O suspeito apresentou-se à corregedoria da PM após o ocorrido. A Polícia Civil está investigando o caso. Segundo informações do Grupo de Investigações de Homicídios (GIH), o cabo E...