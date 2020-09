Cidades Policial de militar de 38 anos morre por complicações da Covid-19 em Aparecida de Goiânia Thiago Fernandes Bontempo deixa esposa e dois filhos

Morreu neste domingo, 20, o policial militar Thiago Fernandes Bontempo por complicações da Covid-19. Ele era 3º sargento da PM e estava internado no Hospital Garavelo, em Aparecida de Goiânia. De acordo com o comando do 41º Batalhão da Polícia Militar de Goiás, O policial havia completado 38 anos na última quinta-feira, 17. Ele estava na corporação desde 8 de set...