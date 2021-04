Cidades Policial de folga impede assalto e mata suspeito em Goiânia Suspeito estava com uma faca cometendo um roubo quando foi abordado, ele teria tentado esfaquear o militar, mas acabou baleado

Um policial militar de folga matou um homem que estaria tentando roubar uma pessoa em uma rua do setor Parque Atheneu em Goiânia, por volta das 20h30. De acordo com relato do PM, o suspeito estava com uma faca cometendo um roubo quando foi abordado. Ele teria tentado esfaquear o militar, mas acabou baleado. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)...