Vida Urbana Policial de folga imobiliza homem com facão na Praça Cívica, em Goiânia Suspeito estava correndo atrás de uma mulher com o objeto em mãos na região central da capital

Uma cena curiosa e assustadora ao mesmo tempo aconteceu na tarde desta sexta-feira (12), na Praça Cívica, em Goiânia, e foi registrada pela equipe do POPULAR. Um policial à paisana, que estava andando acompanhado da família pela região, avistou um homem com uma facão em mãos correndo atrás de uma mulher. O militar pegou o carro e foi atrás do suspeito. Ele do...