Policial Civil acusado de matar companheira é julgado nesta terça-feira (14) em Goiânia

O agente da Polícia Civil Aluísio Araújo de Paula Frazão de 54 anos é julgado na manhã desta terça-feira (14). Ele é acusado de matar a companheira Renata Georgiane Souza Leite, de 32, dentro de um apartamento no Parque Amazônia, em Goiânia, em maio de 2013. O júri popular acontece no auditório do Fórum Cível Heitor Moraes Fleury, no Park Lozandes, e é presidido pelo j...