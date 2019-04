Vida Urbana Policial é agredido por jovem em ocorrência no Jardim Novo Mundo O motivo da ocorrência, segundo a PM, foi a reclamação por parte de vizinhos do som alto no local, onde ocorria uma festa

A Polícia Militar (PM), ao atender a um chamado de perturbação do sossego na madrugada deste domingo (21), na Rua Yucatan, no Jardim Novo Mundo, em Goiânia, teve um de seus homens feridos por um dos presentes. O motivo da ocorrência, segundo a PM, foi a reclamação por parte de vizinhos do som alto no local, onde ocorria uma festa. Ainda de acordo com a Polícia, durant...