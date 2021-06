Cidades Policiais teriam ficado a poucos metros de Lázaro Barbosa Fugitivo teria se escondido em quarto na sede principal de chácara onde foram presos o dono e o caseiro por ajuda-lo na fuga. Policial chegou a ver vulto na janela

Atualizada às 22h27 Depoimentos de policiais apontam que a prisão do proprietário rural Elmi Caetano Evangelista, de 73 anos, e do caseiro dele, Alain Reis de Santana, de 33, na tarde da última quinta-feira (24) se deu principalmente por causa da recusa do primeiro em permitir a entrada da força-tarefa em sua chácara. A propriedade fica no distrito de Girassol, ...